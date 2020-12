Para tentar conter o avanço da Covid-19, a Prefeitura de Tiradentes, na região do Campo das Vertentes, cancelou todos os eventos em espaços públicos relacionados ao Natal e a programação de fim de ano. Bares e restaurantes da cidade estão com novo horário de funcionamento.

O motivo para a proibição, segundo um comunicado divulgado pelo prefeito do município, José Antônio do Nascimento, é o aumento do número de casos da doença na cidade. Tiradentes, que estava na onda verde, regrediu para a onda amarela do Minas Consciente, programa do governo estadual para retomada das atividades econômicas.

Desde o início da pandemia, o município já registrou 76 confirmações da doença. “O vírus tem crescido muito em nossa região. Estamos com infecção comunitária em todas as cidades da região. Então, para que a doença não aumente, depende de todos nós”, disse o prefeito.

Com isso, todos os shows do evento Natal Iluminado e toda a programação de fim de ano em espaços públicos foram cancelados na cidade. “Para as pessoas que gostam de vir para Tiradentes, nós sugerimos que não venham. Não teremos nada em espaços públicos”, ressaltou o prefeito, que pediu, ainda, o apoio da população no combate ao coronavírus. "Que vocês saiam apenas em extrema necessidade e, se tiver que sair, use máscaras e mantenha o distanciamento", finalizou.

Restrição para bares e restaurantes

Na última semana, o Executivo da cidade já havia tomado medidas mais restritivas para bares e restaurantes. Desde o último dia 9, os estabelecimentos estão com novo horário de funcionamento.

Locais que comercializam comidas e bebidas só podem funcionar das 11h às 23h. Proprietários e empregados devem orientar clientes sobre a proibição de aglomerações em frente a bares e restaurantes. Fica ainda proibida a realização de shows ou outro entretenimento, restringida na Onda Amarela

Pandemia na cidade

De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado na terça-feira (15), Tiradentes soma, desde o início da pandemia, 76 casos confirmados da doença, com um óbito.

São, ao todo, 443 casos notificados, sendo 80 em investigação. A cidade tem, até o momento, 61 pacientes recuperados.

Leia mais:

Sete Lagoas tem novas medidas restritivas para tentar conter avanço da Covid-19

Decreto municipal proíbe eventos que reúnam mais de 100 pessoas em Betim

Vacinação contra a Covid-19 pode começar em fevereiro, diz ministro Pazuello; assista ao vídeo