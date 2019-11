A insatisfação com o atual Código de Posturas de Belo Horizonte não atinge só moradores. Empresários reclamam da forma como a lei é aplicada, principalmente a respeito dos engenhos de publicidade. Caso de Cláudia Volpini, proprietária de uma loja no Centro, que se viu obrigada a retirar duas das três placas que identificavam o estabelecimento.

“Estamos em uma esquina, com uma lateral na rua Curitiba, outra na Tupinambás e uma quina entre as duas. Como tínhamos placas nas três partes, fomos notificados. Cumprimos a orientação, mas entendemos que a regra, do jeito que está, é absurda”, diz a empresária.

Evolução

Vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-BH), Marcos Inneco reforça que a revisão é um clamor da maior parte dos empreendedores. “A cidade é um organismo vivo, que sofre mudanças. O Código de Posturas é um instrumento de normatização que precisa ser firme, mas também tem que evoluir”, destaca.

O aperfeiçoamento da lei, em discussão na Câmara Municipal, é essencial, inclusive, para uma fiscalização mais eficiente. Quem afirma é o conselheiro da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-MG), Gustavo Henrique Alves. “A própria medição da poluição sonora realizada hoje não é embasada tecnicamente. O uso das mesas e cadeiras na calçada também precisa ser repensado”.

Para especialistas, o grande desafio é conciliar a função de moradia com as necessidades dos setores de comércio e serviços. “Em muitos bairros residenciais isso é problemático, mas temos um mercado de entretenimento que cada vez mais quer ocupar a rua como um espaço de negócios”, frisa a conselheira superior do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-MG), Cláudia Pires.

