Com o objetivo de evitar aglomerações e, assim, diminuir a possibilidade de disseminação da Covid-19, os atendimentos no BH Resolve só serão feitos mediante agendamento on-line. No entanto, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) alerta aos moradores que consultem antecipadamente se o serviço só é solicitado presencialmente ou pode ser resolvido por canais eletrônicos, como o site ou o app.

Reaberto em 28 de setembro, o BH Resolve atende demandas específicas que não podem ser feitas pela internet ou aquelas voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade. Atualmente, 83 serviços estão disponíveis na unidade.

Mais de mil são oferecidos no portal da prefeitura e outros 70 no PBH APP. Somente durante a pandemia, a administração municipal antecipou a disponibilização on-line de 97 serviços à população.

Instruções para atendimento

Para marcar data e horário (dias úteis, entre 8h e 17h), é necessário que o cidadão acesse agendamentoeletronico.pbh.gov.br. No dia do atendimento, a entrada será exclusivamente pela portaria da rua dos Caetés, 342, Centro, com a adoção de controle de fluxo de entrada e saída e medidas de distanciamento.

Protocolos

- Regras foram criadas para a segurança dos cidadãos e também dos funcionários e colaboradores, como medidas de constante higienização e distanciamento;

- O BH Resolve não será mais um local de livre acesso. Para entrar na unidade o cidadão deve necessariamente agendar o serviço;

- O cidadão só poderá entrar na unidade 15 minutos antes do horário agendado para o atendimento;

- Nos casos de atendimentos agendados entre 8h e 8h15min, o acesso será permitido somente às 8h;

- É vedado o acesso de acompanhantes, exceto nos casos de necessidade comprovada. Na hipótese de agendamento para mais de um serviço, o cidadão poderá permanecer no BH Resolve se o intervalo de tempo entre os agendamentos for de no máximo 30 minutos.

- É vedada a permanência na unidade após a finalização do atendimento.

- O uso adequado de máscara e higienização das mãos com álcool 70% é obrigatório para acesso e permanência no BH Resolve.

- A Prefeitura adotará as medidas necessárias para realizar o atendimento de forma segura, nomeadamente, respeitando o distanciamento entre os trabalhadores e os cidadãos, disponibilizando álcool 70% para higienização das mãos e intensificando a frequência da limpeza do ambiente.

