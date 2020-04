Começa na próxima segunda-feira (13) a distribuição gratuita do cartão BHBus a passageiros da capital mineira. A medida, adotada pela primeira vez, visa a contribuir para a segurança e saúde da população em meio ao enfrentamento da pandemia pelo novo coronavírus.

A ação é do Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte (Transfácil).

De acordo com a empresa, a entrega será iniciada às 5h, sendo limitada a um cartão por pessoa. A distribuição ocorrerá durante toda a semana nas Estações de Integração BHBus, conforme o calendário abaixo:

Segunda-feira (13): Estação Venda Nova

Terça-feira (14): Vilarinho

Quarta-feira (15): Pampulha

Quinta-feira (16): São Gabriel

Sexta-feira (17): Barreiro/Diamante

Para receber o cartão gratuitamente, as pessoas deverão preencher um cadastro. Segundo o Transfácil, o foco está em quem não pode ficar no isolamento por trabalhar com serviços essenciais.

De acordo com o presidente do consórcio, Ralison Guimarães, utilizar o cartão BHBus para pagar a passagem é a maneira mais segura para motoristas e clientes. "Evita a manipulação de notas e moedas, eliminando assim, mais um agente de risco no contágio e disseminação da Covid-19".

Ainda segundo o Transfácil, a distribuição será interrompida caso seja verificada a formação de aglomerações. A empresa não divulgou a quantidade de cartões que será entregue.

