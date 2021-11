Sabe aquela dieta que obriga você a cortar os carboidratos das refeições? Pois é, ela pode não ser uma boa opção se você não tiver acompanhamento profissional ou rotina criada exclusivamente para suas necessidades.

Segundo a nutricionista e professora dos cursos de Nutrição e Enfermagem na Faculdade Kennedy, Ana Carolina Barbosa Duarte, o carboidrato, assim como todos os outros nutrientes, não deve ser visto como vilão nem como mocinho de maneira isolada, mas como parte fundamental de uma alimentação equilibrada.

“Ele é essencial para o nosso corpo, representa importante fonte de energia para nosso organismo e desempenha diversas funções, entre elas, a produção de glicose e a nutrição das células do sistema nervoso central”, esclarece.

Segundo Ana Carolina, faz tempo que as dietas com baixo teor de carboidratos, as chamadas dietas low carb, estão na moda. Elas consistem em, basicamente, uma ingestão cada vez menor de alimentos ricos em carboidratos, como arroz, pão e macarrão. Para compensar, deve-se aumentar as proteínas (carne, ovo) e as gorduras “boas” (castanha, azeite, salmão, sardinha etc) no cardápio.

Sob a promessa de resultados rápidos (perda de muitos quilos em pouco tempo) muitas celebridades, como as atrizes Gwyneth Paltrow, Jessica Biel e Jennifer Lopez, são adeptas da dieta.

Mas a real preocupação, segundo a nutricionista, não deveria ser o carboidrato em si, mas a quantidade inadequada de carboidrato que ingerimos. “A gente come muitos carboidratos, muito mais do que é preciso comer. Para termos uma ideia, precisamos de apenas uma fonte do nutriente por refeição, mas é comum as pessoas colocarem no mesmo prato: arroz, macarrão e batata frita, por exemplo. O perigo mora aí”, adverte a nutricionista.

Por outro lado, reduzir o carboidrato de maneira drástica e por muito tempo pode trazer consequências graves para a saúde no longo prazo.

Riscos

Uma dieta muito restrita em carboidratos pode gerar uma série de consequências. As mais comuns, segundo especialistas, são: mau humor, dor de cabeça, irritabilidade, falta de energia e concentração e falta de capacidade de aprender uma coisa nova.

As pessoas perdem peso, mas também perdem massa muscular, o que compromete a mobilidade. A extrema carência nutricional também produz um outro efeito indesejável: quando a pessoa volta a comer, acaba ganhando peso novamente.

Foi o que aconteceu com a jornalista Frances Salvador. Ela afirma nunca ter feito dieta restritiva, mas estava com acúmulo de gordura na região da barriga que a incomodava bastante e com 10 kg a mais do que o peso recomendado. Foi quando decidiu fazer uma dieta que restringia quase todo o carboidrato de suas refeições. Sua dieta se resumia a 500 calorias diárias e incluía ainda o hormônio HCG (Hormônio da gravidez). “Durante 21 dias eu comia ovo, café sem açúcar, 100 gramas de carne, de preferência de peixe, e folhosas”

Apesar de ter perdido quase 1 kg por dia, Frances garante que não valeu a pena, pois além de ficar deprimida e ansiosa, ela recuperou todo o peso que foi embora durante o período do regime. “Foram 21 dias de sofrimento. Em alguns dias me sentia magra, como foi na adolescência, depois voltei a comer mais que o necessário, pois meu corpo precisava disso. Sem contar que a utilização do HCG ajudou a desencadear um hipotireoidismo”, conta.

Quando reduzir o carboidrato faz bem?

Em alguns casos, a redução na ingestão de carboidratos é necessária e pode trazer inúmeros benefícios. É o caso de pessoas que têm diabetes, colesterol alto, sobrepeso e obesidade, conforme explica a nutricionista Ana Carolina Barbosa Duarte, que também é mestre em Ciência dos Alimentos. “Na dieta low carb, os alimentos industrializados e ricos em gorduras ruins, como batata frita, sorvetes e biscoitos, e as bebidas alcoólicas são retirados da alimentação, o que leva à promoção da melhora da saúde como um todo”.

A técnica em segurança do trabalho, Débora Oliveira da Conceição, de 36 anos, decidiu que precisava perder os quilos extras ganhados com a gestação. “Eu engordei 20 kg e não consegui emagrecer mais. Tenho 1,56 m e cheguei a ficar com 72 kg, sem condicionamento físico algum, não conseguia ter uma vida boa, uma vida plena”, diz.

Foi em 2019 que ela revolveu fazer sua revolução alimentar. Cortou bastante os carboidratos de sua dieta, em especial os provenientes das farinhas brancas, e passou a dar preferência aos carboidratos mais complexos, os vindos de fibras integrais. O resultado: menos 21 kg. “Hoje estou bem demais com o meu peso, como bastante proteína, carboidratos na medida certa, tomo muita água e sucos sem açúcar. Recentemente, procurei um médico para ver se tinha alguma deficiência de vitaminas e estava tudo certo. Estou com saúde em dia”, garante Débora.

Dieta low carb: benefícios para a saúde

Seguir uma dieta low carb pode trazer vários benefícios para a saúde, mas é fundamental ter o acompanhamento de um nutricionista, já que a quantidade e qualidade de carboidratos podem variar de acordo com as necessidades e histórico de saúde de cada pessoa.

Veja os benefícios listados pelos nutricionistas:

Controle da fome - o aumento no consumo de proteínas, fibras e gorduras boas promove a saciedade por mais tempo

Diminuição dos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue - pode ajudar também aumentar o colesterol bom, o HDL, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares

Ajuda no controle da diabetes - regula o nível de açúcar no sangue

Melhora do funcionamento do intestino - como há o acréscimo de fibras na alimentação, o intestino é um dos órgãos beneficiados

Favorecimento à perda de peso - há redução de calorias totais e aumento da quantidade de fibras da dieta

Combate à retenção de líquidos - é uma dieta rica em água e minerais, como potássio e magnésio, que aumentam a produção de urina, eliminando o excesso de líquidos acumulados no corpo.

