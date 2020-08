Para homenagear o Dia dos Pais, o Minas Tênis Clube promove uma apresentação musical que será transmitida diretamente do heliponto do Centro de Facilidades, localizado na unidade da rua da Bahia. A partir das 16h deste sábado (8), por meio de seu canal no Youtube, o transmitirá uma performance da Academia Musical Orquestra Show (AMOS), da Polícia Militar de Minas Gerais.

De acordo com o capitão Adriano Martinho Lopes, vocalista da banda, a intenção é agradar a todos os perfis de papais. “Vamos tocar um pouco de tudo, de Guns’n Roses e rock dos anos 80, até Frank Sinatra e Luiz Gonzaga”, adiantou. A apresentação também será transmitida pelo Facebook da PMMG.

Como a apresentação foi construída especialmente para o Dia dos Pais, celebrado neste domingo (9), ela vai contar com dois convidados especiais: Fellipe Mateus, no violino, e Adriene, nos vocais. Eles são filhos do capitão Adriano e darão um toque a mais nas músicas “Sweet Child of Mine”, do Guns’n Roses, e “ Hallelujah”, de Leonard Cohen.

Por conta do enfrentamento à pandemia de Covid-19, apenas oito dos 20 integrantes da banda vão participar da live, respeitando distanciamento. “Quem estiver com instrumentos como guitarra, bateria e teclado estará usando máscara. Estamos tomando todas as providências sanitárias que a Organização Mundial da Saúde preconiza”, garantiu o capitão.

Além da música, a banda também irá aproveitar para informar a população sobre segurança pública. A intenção é aproveitar a campanha do Agosto Lilás para trabalhar a prevenção da violência doméstica. “Vamos indicar para quem estiver vivendo isso, ou para quem conhece alguém que sore violência, que faça uma denúncia anônima por meio do telefone 181”, explicou.

Solidariedade

A live também irá chamar a atenção para a ação do Minas Tênis Solidário, programa de responsabilidade social do clube. Durante a transmissão, será disponibilizado um QR Code na tela para que o público faça suas doações em cestas básicas, que beneficiarão o projeto “Avança Judô”, da Associação Educacional de Judô, localizada em Vespasiano. A instituição atende a 230 crianças e adolescentes de até 16 anos.