Imunizados contra a Covid-19 e que apresentarem o Cartão de Vacina poderão ganhar um copo de chope na hamburgueria e bar Mr. Hoppy entre as próximas terça (7) e quinta-feiras (9). A promoção será realizada nas unidades Praça Tiradentes, no Funcionários, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, e Prado, na região Oeste da capital (veja endereços abaixo).

De acordo com os organizadores, pessoas protegidas com a primeira dose do composto químico ganharão um copo de 330 ml de chope pilsen. Já os imunizados com a segunda dose (reforço) levam a mesma bebida, porém, em tamanho maior: 440 ml. A mesma pessoa, no entanto, terá direito a somente um dos copos.

"A vacina vai garantir sua vida, sua saúde, a retomada da vida normal e até um chope grátis. Isso mesmo. Comemore sua vacinação ganhando um chope na faixa", informou o Mr. Hoppy, em nota. Conforme os idealizadores da promoção, a ideia é incentivar as pessoas a se vacinarem.

A marca também reforçou que está "investindo cada vez mais" para diminuir os riscos e seguir com rigor os protocolos. "Quanto mais pessoas vacinadas, menor a transmissão e maior o bem estar de todos". A promoção ocorrerá exclusivamente entre 7 e 9 de setembro.

Endereços

Mr. Hoppy Prado - Av. Francisco Sá, 430 - (31) 99740-9430

Funcionamento: terça a domingo, das 16h às 1h

Mr. Hoppy Praça Tiradentes - Praça Tiradentes, 41 - (31) 99915-6346

Funcionamento: segunda a quinta, das 15h às 1h; sexta e sábado, de 11h30 às 1h; e domingo, das 17h às 1h

Leia mais:

Advocacia-Geral da União (AGU) abre vagas de estágio em MG com bolsa de até R$ 1.125

Grande BH tem concursos e vagas de emprego com salários de até R$ 6,5 mil; confira oportunidades

Mais de 50 bairros de BH têm abastecimento de água interrompido nesta terça; veja lista