No momento em que a maioria das lojas está fechada e há uma redução drástica no número de pessoas que circulam pelas ruas, os moradores de Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, elaboraram uma estratégia para reforçar a segurança no bairro, um dos mais nobres da capital mineira. Sessenta rádios foram distribuídos para porteiros de edifícios residenciais, para que movimentações suspeitas sejam rapidamente compartilhadas.

De acordo com o presidente da Associação dos Moradores e Lojistas do Bairro de Lourdes (Amalou), Jeferson Rios, os porteiros são treinados a observar ações suspeitas e compartilharem a informação ao grupo e a quem vai acionar a Polícia Militar.

“Ontem (segunda-feira) teve um caso de um porteiro que percebeu que uma pessoa estava olhando demais para uma loja fechada. Ele acionou o rádio, a polícia foi chamada e o homem foi abordado”, contou Jeferson.

Reforço na segurança

Houve alguns registros de arrombamentos a estabelecimentos comerciais no bairro de Lourdes nos últimos dias, mas de acordo com o tenente Gustavo Motta, responsável pelo policiamento no bairro, não é possível ainda dizer se o número é diferente da média registrada em anos anteriores, no mesmo período.

Ele explica que a Polícia Militar já agiu sobre esses arrombamentos, reforçando o efetivo no período da noite, horário mais vulnerável para essa modalidade de crime. Os policiais também têm feito recomendações aos poucos comércios que permanecem abertos, pedindo que haja uma escala mínima no número de funcionários, para que trabalhadores não fiquem sozinhos dentro das lojas.

O tenente recomenda aos comerciantes que verifiquem os pontos de maior vulnerabilidade de seus estabelecimentos, como janelas e portas. As portas de aço devem ser reforçadas com estruturas metálicas, para que os ladrões não consigam arrombá-las.

“Recomendamos que reforcem o monitoramento por câmeras e, assim que virem qualquer movimentação, repassem as informações quanto antes à Polícia Militar pelo 190. Quanto antes chegar a informação, maiores são as chances de uma ação rápida dos policiais”, explica.

Leia mais:

Coronavírus e condomínios: o que pode e não pode? Confira no vídeo!

Em meio a clamor por maior higienização, moradores de 11 bairros em BH e Contagem estão sem água