Minas Gerais sofre com a falta de mão de obra qualificada no setor de tecnologia. Conforme o Hoje em Dia mostrou, o déficit afeta principalmente as startups. Atualmente, o Estado conta com o segundo maior número de empresas desse setor no Brasil: 1.094.

Em meio a esse cenário, a Digital Innovation One - startup de open education em TI -, abre para profissionais e estudantes de Belo Horizonte 5 mil vagas gratuitas em diversos cursos na área de tecnologia.

A proposta visa a formar e identificar novos talentos na área de programação, além de aprimorar os conhecimentos dos que já atuam nela. "São 25 mil vagas abertas no total, contemplando cidades como Porto Alegre, Florianópolis, Campinas, Recife, além de Belo Horizonte”, explica Iglá Generoso, CEO da startup.

Os cursos oferecidos são voltados sobretudo para o desenvolvimento de softwares. Os interessados terão a oportunidade de aprender Javascript, HTML, Reactjs, Banco de dados, Python, git, Blockchain e Inteligência Artificial. Cada módulo tem carga horária de 40 horas e, quando concluídos, geram certificados aos alunos.

Disponibilizados online, os cursos gratuitos não são destinados apenas a estudantes, mas também a profissionais que desejem mudar o campo de atuação. Para fazer o cadastro é preciso acessar http://digitalinnovation.one.