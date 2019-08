Uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Minas e do Rio de Janeiro terminou com um verdadeiro arsenal bélico apreendido nesta quarta-feira (14), em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Um paraguaio de 38 anos e sua companheira, uma argentina de 22 anos, foram presos em flagrante.

Ao todo foram apreendidos pelo menos 10 fuzis, 20 pistolas, 2.935 munições de diversos calibres, 20 carregadores de fuzil e 38 de pistola. As armas estavam escondidas sob um fundo falso no assoalho do veículo, uma caminhonete Ford F-1000 com placas da cidade de Barracão, no Paraná.

Segundo a corporação, a abordagem aconteceu por volta das 15h30 em um posto de combustível no bairro Nova Era, sendo que a operação contou com a participação de policiais das delegacias de Juiz de Fora e, também, de Petrópolis, no Rio.

O paraguaio, que trabalha como lanterneiro especialista em martelinho de ouro, e sua companheira receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos juntamente com o veículo e armamento para a Delegacia de Polícia Federal (PF) no município.

Confira o vídeo que mostra o momento em que o arsenal era apreendido pelos policiais:

Leia mais:

Policiais militares apreendem fuzis e drogas no Morumbi

PF apreende 11 fuzis no Aeroporto Santos Dumont

Militares mexicanos apreendem 50 fuzis AK-47 perto de fronteira com EUA

Polícia Federal apreende quase mil quilos de maconha e cinco fuzis