Ampliar o número de belo-horizontinos que recebem alertas de chuvas e os riscos de inundação nas principais vias da capital mineira. Esse é o objetivo de uma parceria entre o órgão e entidades ligadas ao setor de panificação, que vai possibilitar a divulgação dos canais de comunicação da Defesa Civil municicpal em sacolas de papel usadas nas padarias da metrópole.

Os materiais também vão trazer informações sobre o comportamento de segurança a ser adotado pelos moradores durante as tempestades.

De acordo com o subsecretário de Proteção e Defesa Civil de BH, coronel Waldir Figueiredo, a parceria foi selada com a Amipão - entidade composta pelo Sindicato das Indústrias de Panificação do Estado de Minas Gerais (Sip), Associação Mineira da Indústria de Panificação (Amip) e pela Casa Sol Embalagens para Panificação.

"Serão produzidas e disponibilizadas 3 milhões de unidades de embalagens de pão incentivando o cadastramento do serviço de alerta e ensinando medidas de comportamento de segurança durante a chuva", explica. Para o coronel Waldir, a parceria "vai aumentar muito a difusão dos alertas e colaborar na promoção de uma cultura de prevenção, percepção do risco e adoção de medidas de proteção por parte da população de Belo Horizonte e Minas Gerais".

Para se cadastrar no serviço de SMS, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199 e um texto de confirmação vai chegar na sequência. A estratégia não tem custo e, na capital mineira, já é utilizada por cerca de 300 mil pessoas, segundo a PBH.

O sistema foi desenvolvido pela Defesa Civil Nacional e as operadoras de telefonia móvel, e é viabilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. O coronel Alexandre Lucas, secretário nacional de Defesa Civil, acredita que a ferramenta é mais um reforço na comunicação de massa e elogiou a prática em BH.

“A Defesa Civil de Belo Horizonte se tornou uma referência no Brasil e é uma das precursoras na utilização de tecnologia e redes sociais que informam e buscam ações preventivas para proteger a população. Esta parceria vai aumentar a capilaridade na emissão dos alertas preventivos do SMS 40199 e já é considerada uma boa prática a ser indicada para outros municípios brasileiros”, afirma.

Os moradores de Belo Horizonte também podem acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço “defesacivilbh”.

