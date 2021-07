Mais 579 crianças de 0 a 3 anos puderam ser atendidas em creches no primeiro semestre deste ano após uma parceria da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte com cinco instituições de ensino da capital. A expansão representou redução de 30% no déficit de vagas para crianças de 0 a 14 meses na cidade, segundo a prefeitura.

De acordo com a pasta, foram 232 novas vagas para atendimento da faixa do berçário a 3 anos, e 347 para novas turmas de 0 a 2 anos nas instituições já parceiras. Iniciado em 2017, o trabalho de parceria envolve estudos e análises que visam viabilizar vagas na Educação Infantil conforme as demandas em cada território.

Além das já abertas, a prefeitura informou que está em processo de análise de novas possibilidades de credenciamento de novas creches. O objetivo, segundo a administração municipal, é avançar na universalização do acesso à Educação Infantil, para todas as faixas etárias.

"O aumento da vacinação e a possibilidade de ampliação do retorno presencial foi fundamental para que fosse possível dar continuidade a esse importante trabalho de expansão do atendimento, bem como à mediação das ações junto às creches parceiras. Continuaremos primando por qualificar o atendimento, dar celeridade às ações, manter diálogo e parceria com as instituições", informou a PBH, em nota.

Por fim, o Executivo explicou que a rede parceira é formada por creches que atendem proximadamente 28 mil crianças de 0 a 5 anos, sendo que parte delas ficam em tempo integral.

