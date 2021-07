O parecer do ministro Raimundo Carneiro, do Tribunal de Contas da União (TCU), sobre obras em rodovias mineiras, deve ser apresentado na tarde desta quarta-feira (21). As intervenções em questão são a concessão para duplicação da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e a ampliação da BR-262, entre João Monlevade, na região Central, e Viana (ES).

Após a divulgação da avaliação, o ministro poderá levar o assunto para votação no plenário do TCU. Nessa terça-feira, Jair Bolsonaro (sem partido) declarou que a obra na BR-381 sairá até o fim de 2022 e que aguarda justamente a análise de Carneiro para dar andamento no projeto.

“Conversei com o Tarcísio (Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura), ele me botou a par de duas rodovias, mas a duplicação sai. Dependemos de uma decisão do Tribunal de Contas da União que está prevista para ser dada amanhã (hoje)”, disse, em entrevista à Rádio Itatiaia, nessa terça.

Bolsonaro ainda afirmou na ocasião que o asfaltamento da BR-367, em Almenara, também deverá sair do papel. "Isso tudo apesar dos poucos recursos que temos para trabalhar", disse.

