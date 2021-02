O Parque Estadual do Ibitipoca, um dos principais destinos turísticos em Lima Duarte, na Zona da Mata, voltará a receber visitantes a partir desta quarta-feira (3). O local estava fechado desde 16 de janeiro para atender as determinações do Comitê Extraordinário da Covid-19.

A medida ocorre após a atualização para a terceira fase do Programa Minas Consciente, que autorizou o funcionamento de parques e unidades de conservação. Por causa da pandemia, a reserva chegou a ser fechada em março de 2020 e foi reaberto em 7 de outubro.

Para evitar aglomerações, a capacidade de visitação foi reduzida e os passeios só poderão ser realizados após o agendamento no site, com limite de cinco pessoas por grupo. As visitas marcadas antes do fechamento continuam valendo.

O parque

O Ibitipoca é um dos parques mais visitados em Minas e um dos mais reconhecidos do Brasil. Localizado na Serra do Ibitipoca, possui vários córregos e riachos que formam atrativos como piscinas naturais e cachoeiras. A correnteza forte chega a fazer escavações que formam passagens subterrâneas, como por exemplo, a Ponte de Pedra. As grutas formadas em rochas quarzíticas integram a paisagem.

Veja abaixo as limitações para a visitação:

Circuito Janela do Céu: Serão permitidos dois intervalos de saídas para a trilha, no limite de 55 pessoas por horário. Horários de saída: 07h e 09h;

Circuito Pico do Pião: Serão permitidos três intervalos de saídas para a trilha, no limite de 55 pessoas por horário. Horários de saída: 8h, 10h e 12h;

Circuito das Águas: Serão permitidos quatro intervalos de saídas para a trilha, no limite de 56 pessoas por horário. Horários de saída: 08h30, 10h30, 12h30 e 14h30.