Áreas verdes e espaços culturais de Belo Horizonte ficarão fechados pelo menos até domingo. A informação foi dada pela prefeitura de Belo Horizonte. A medida, segundo a administração municipal, foi adotada para garantir a segurança, após as fortes chuvas que têm castigado a cidade.

Serão fechados todos os parques municipais e as unidades da Zoobotânica (Jardim Zoológico, Aquário do Rio São Francisco e Jardim Botânico). Por lá, serão feitos serviços de manuntenção e vistoria.

A Casa do Baile (Pampulha), o Centro de Referência da Cultura Popular – CRCP (Parque Lagoa do Nado) e o Centro Cultural Vila Marçola (Aglomerado da Serra) também não abrem nos próximos dias.

Outro espaço na mesma situação é o Teatro Francisco Nunes, no Parque Municipal. Os espetáculos previstos estão cancelados. Quem adquiriu ingressos, deve entrar em contato com a organização da 46ª Campanha de Popularização do Teatro e Dança pelo telefone (31) 2551.7758, ou pessoalmente, no posto da Belotur (avenida Afonso Pena 1.055 - Centro) para reembolso.

Segundo a PBH, em caso de continuidade da chuva, as interdições nos parques e equipamentos culturais poderão ser prorrogadas.

*Amanda Souza, sob supervisão de Renato Fonseca.