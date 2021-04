Oito parques, o zoológico e o Jardim Botânico foram reabertos neste sábado (24) em Belo Horizonte.

As visitas podem ser agendadas no site da prefeitura. A apresentação do comprovante de agendamento será cobrada na entrada dos espaços. Nesta primeira semana de reabertura da capital, os espaços vão funcionar exclusivamente no sábado (24), das 8h às 17h, mas a abertura será gradual, de acordo com os dados de monitoramento da pandemia.

No domingo os locais ficarão fechados.

O uso de máscara cobrindo nariz e boca é obrigatório durante toda o período de permanência nas unidades. Será disponibilizado álcool 70% para a higienização das mãos dos visitantes, e a recomendação é para que todas famílias mantenham distanciamento umas das outras.

