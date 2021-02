Como forma de prevenir o contágio pelo novo coronavírus, os parques estaduais e demais unidades de conservação administrados pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) estarão fechados para visitação entre sexta-feira (12) e a próxima quarta-feira de Cinzas (17), data em que ocorreria o Carnaval.

De acordo com o IEF, a medida segue as diretrizes do Comitê Extraordinário Covid-19, do governo de Minas, que suspendeu as comemorações da folia neste ano no Estado e ainda determinou que não haverá ponto facultativo aos servidores estaduais no período.

A suspensão foi oficializada em publicação do último dia 3 no Diário Oficial de Minas Gerais.

Segundo o Estado, as unidades de conservação voltam a funcionar na quinta-feira (18), seguindo os protocolos estipulados para a situação do município dentro do Minas Consciente, programa de flexibilização das atividades durante a pandemia.

Atualmente, as 93 unidades de conservação gerenciadas pelo IEF funcionam com regras sanitárias de prevenção à Covid-19, conforme estabelecido na última atualização do Minas Consciente.

Leia mais:

Estado pagará parcela do 13º salário de 2020 dos servidores nesta sexta-feira

MPF pede que Justiça retome ação penal da tragédia de Mariana

Pagamento à vista de IPTU em Betim terá desconto de 6,6%