A visitação aos parques municipais de Belo Horizonte poderá ser realizada sem agendamento prévio a partir desta semana. A alteração na forma de acesso foi divulgada nesta segunda-feira (18) pela Fundação de Parque Municipais e Zoobotânica (FPMZB) da PBH.

Segundo a prefeitura, todos os locais abertos ao público poderão ser frequentados de forma livre, de terça a domingo, desde que dentro do horário de funcionamento de cada um deles.

Desde agosto do ano passado, devido a pandemia de Covid-19, a administração municipal vem realizando a reabertura gradual dos parques da cidade, analisando o cenário junto ao Comitê de Enfrentamento à doença da capital. Vale destacar que continuam valendo as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), já conhecidas pela população, para prevenção à enfermidade, como manter distância física das demais pessoas e higienizar com frequência as mãos usando álcool 70% ou água e sabão.

Além disso, a máscara permanece sendo de uso obrigatório em qualquer espaço público da capital, conforme decreto municipal. Portanto, nos parques, ela também deve ser utilizada durante toda a permanência do visitante.

Vacinação contra febre amarela

Para entrada nos parques Aggeo Pio Sobrinho e Jacques Cousteau, é obrigatória a apresentação, na portaria, do documento de identidade com foto e cartão de vacinação, comprovando a imunização contra a febre amarela há, pelo menos, dez dias antes da visita. Já nos parques Serra do Curral e Mangabeiras, o usuário deverá preencher uma declaração de que já foi vacinado.

Crianças menores de 9 meses, por não poderem ser vacinadas contra a doença, não podem acessar esses parques. Veja os critérios para esse imunizante:

Crianças, ao completarem 9 meses de vida, devem tomar uma dose;

Crianças, ao completarem 4 anos de idade, devem tomar a dose de reforço;

Pessoas de 5 a 59 anos de idade, não vacinadas ou sem comprovante de vacinação, devem tomar uma dose;

Pessoas que receberam apenas uma dose da vacina antes de completarem 5 anos de idade devem tomar uma dose de reforço.

Confira abaixo a relação de parques abertos

Funcionamento de terça-feira a domingo, das 8h às 17h

Parque Ecológico da Pampulha - Francisco Lins do Rego (entrada permitida até as 16h)

Parque Municipal Aggeo Pio Sobrinho (obrigatória comprovação de vacinação contra febre amarela)

Parque da Serra do Curral (entrada permitida até as 16h. Obrigatória comprovação de vacinação contra febre amarela)

Parque das Mangabeiras (entrada permitida até as 16h. Obrigatória comprovação de vacinação contra febre amarela)

Parque Municipal Jacques Cousteau (obrigatória comprovação de vacinação contra febre amarela)

Parque Nossa Senhora da Piedade

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado

Parque Elias Michel Farah

Parque Ecológico do Bairro Caiçara

Parque Ecológico Vencesli Firmino

Parque Ursulina de Andrade Mello

Parque Pedro Machado

Parque Cássia Eller

Parque Municipal Renato Azeredo

Parque Municipal Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)

Parque do Bairro Havaí

Parque Roberto Burle Marx

Parque Bandeirante Silva Ortiz

Parque do Conjunto Estrela Dalva

José Lopes dos Reis (Baleares)

Parque do Bairro Cenáculo

Parque Universitário

Parque Primeiro de Maio

Parque Municipal Fernão Dias

Parque Ismael de Oliveira Fábregas

Marcos Mazzoni

Parque Real

Parque Rosinha Cadar

Parque Tom Jobim

Parque Professor Amílcar Vianna Martins

De terça a sexta-feira, das 8h às 17h

Mata das Borboletas

Julien Rien

De domingo a domingo, sem restrição de horário

Parque Ecológico Alfredo Sabetta

Parque da Vila Pantanal

Parque Halley Alves Bessa

Parque Jornalista Eduardo Couri

Parque do Bairro Trevo

Parque da Matinha

Parque Municipal Tião dos Santos

Parque do Confisco

Parque Juscelino Kubistchek

Área do Vertedouro da Barragem Santa Lúcia

Parque das Nações

Parque Linear do Vale do Arrudas

Parque Linear José Cândido da Silveira

Parque Jardim Montanhês

Leia mais:

Em evento em Minas, Bolsonaro diz que 'vai resolver' extensão do auxílio emergencial nesta semana

Minas registra 166 casos e nove mortes por Covid nas últimas 24 horas

Escolas de BH não precisam manter revezamento entre alunos a partir desta segunda