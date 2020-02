Na manhã desta quinta-feira (6), a rua Patagônia, no bairro Sion, região Centro-Sul de Belo Horizonte, tem meia faixa fechada no sentido Centro/bairro devido ao risco de deslizamento da encosta perto da praça Alaska. Nessa quarta-feira (5) já circulava em grupos de WhatsApp de moradores da região, que eles haviam solicitado à Defesa Civil da capital o fechamento da via.

Já na avenida Teresa Cristina, permanece interditada nos dois sentidos a partir da via 210 até o Anel Rodoviário por causa dos estragos causados durante as chuvas da última semana e os trabalhos de limpeza e reconstrução no local até o Anel Rodoviário. Opções de desvio estão sendo sinalizados no local.

Além disso, um acidente entre dois carros na Teresa Cristina, pouco antes da avenida Silva Lobo no sentido Bairro-Centro, deixa o trânsito lento até a Via Expressa.

