Shoppings e galerias serão reabertos em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a partir desta quarta-feira (29). De acordo com a prefeitura, poderão funcionar lojas que estão dentro dos centros comerciais e se adequam às exigências da Onda Verde, do Minas Consciente. Segundo o programa do governo de Minas, cidades da região Central do Estado só podem permitir funcionamento de serviços essenciais.

A administração municipal informou que poderão funcionar farmácias, óticas, bancos, lavanderias, lotéricas, atendimentos de saúde, vendas de alimentos, lojas de manutenção e de equipamentos de segurança do trabalho, material de construção e igrejas. A lista completa de estabelecimentos que podem abrir as portas na onda verde pode ser conferida aqui.

A prefeitura de Betim informou que restaurantes e bares poderão funcionar sem a venda de bebidas alcóolicas e, nestes estabelecimentos, o atendimento deve ser nas modalidades delivery ou retirada no local, conforme previsto no protocolo do Minas Consciente específico para restaurantes, bares e padarias.

A prefeitura informou que a decisão foi tomada depois que o procurador geral do Município, Bruno Cyrpriano, realizou consulta à Advocacia Geral do Estado (AGE).

Betim é a sexta cidade mineira com maior número de mortos por Covid-19 – foram 81 óbitos confirmados até o momento. De acordo com a prefeitura, são 2.377 casos, sendo que 289 são referentes a pacientes ainda em fase de acompanhamento (internação ou isolamento domiciliar). A cidade tem 85 leitos de UTI reservados a pacientes com novo coronavírus - com taxa de ocupação de 79%. Mais 20 leitos de terapia intensiva devem ser ativados nos próximos dias.

