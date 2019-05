Partes do talude norte da cava da Mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais, na região Central do Estado, se desprenderam da estrutura durante a madrugada desta sexta-feira (31). Esses blocos que se soltaram se acomodaram no fundo da cava. As informações foram confirmadas pela Vale.

De acordo com a mineradora, as primeiras avaliações indicam que o material está deslizando de forma gradual, o que confirma as estimativas feitas pela empresa de que o desprendimento do talude deverá ocorrer "sem maiores consequências".

"A cava e a barragem Sul Superior, que fica a 1,5 km da mina, seguem com monitoramento 24 horas por dia de forma remota, com o uso de radar e estação robótica capazes de detectar movimentações milimétricas, além de sobrevoos com drone", completa a mineradora.

A barragem está em nível 3 desde 22 de março e a Zona de Autossalvamento (ZAS) já havia sido evacuada preventivamente em 8 de fevereiro.

Ações de monitoramento continuam, diz Defesa Civil

Após a confirmação do desplacamento do talude pela Vale, a Defesa Civil de Minas Gerais informou que o acompanhamento da situação continua normalmente. "Esse bloco que cedeu por volta das 5h e foi acondicionado dentro da cava, não trazendo nenhuma característica de gatilho ou possível tremor que viesse a ter consequência na barragem. As ações continuam, de monitorar e acompanhar cada situação", disse o major Flávio Godinho, porta-voz do órgão.

Ainda segundo ele, já era previsto que essa estrutura poderia ceder, parcialmente ou totalmente. "Isso vem se concretizando a cada dia que aumenta essa velocidade do deslocamento. Qualquer novidade sobre isso será repassada para a imprensa e a população", concluiu.

