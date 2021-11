Caminhando em ritmo acelerado e com o pensamento distante, mais precisamente na Pampulha. Essa foi a marca de muitos estudantes que saíram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na PUC Minas, no Coração Eucarístico, região Noroeste de Belo Horizonte, neste domingo (28).

Isso porque durante a realização da prova, o Atlético recebe o Fluminense, no Mineirão, para ficar a um passo do título Campeonato Brasileiro. Por isso, muita gente correu para entregar as respostas.

Nos últimos dias, a atleticana Eduarda Silva, de 18 anos, ficou apreensiva com a possibilidade do Galo vencer o torneio enquanto estivesse no local de prova. "Achei que hoje a gente daria o grito de campeão", disse. No entanto, com o empate diante do Palmeiras, o sonho foi adiado - para sorte de vários participantes.

Muita gente foi até a PUC vestindo a camisa listrada de preto e branco. Só na sala da jovem havia mais três pessoas com o uniforme. Maria Eduarda Campos, de 17, afirmou que fez o teste correndo para sair o mais rápido possível e assistir à partida. "Agora é correr para casa e ver o jogo".

Guilherme Silveira, de 17, garantiu que conseguiu se concentrar mesmo com o alvinegro em campo. Ele achou a prova de matemática tranquila, mas viu dificuldade em física e química.

Antes de ir embora para ver o time do coração, o rapaz ainda esperou o amigo com quem iria assistir ao jogo. "Tinha muita gente com a camisa do Atletico aqui", contou.

Rival

Mas a torcida do Cruzeiro não passou em branco. A estudante Maria Clara Pedersoli, de 17 anos, vestindo azul celeste por um simples motivo: "Para zicar o Atlético". Já Miguel Coelho, de 15, optou pela camisa estrelada apenas para mostrar o amor pelo seu time, sem motivo especial ou provocação.

Além da prova de Matemática, os candidatos também realizaram o teste de Ciências da Natureza. Eles têm até às 18h30 para entregar as respostas.

Leia Mais:

Com questões de Matemática e Ciências da Natureza, Enem gera diversos memes nas redes sociais; veja

Fã de Hulk, torcedor viaja 160 km para acompanhar o Galo pela primeira vez no estádio

Sol, festa e empolgação marcam torcida do Galo antes do duelo com o Fluminense