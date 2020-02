Uma mulher de 43 anos morreu e outras três ficaram feridas após um veículo de passeio bater em um poste de iluminação pública em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (9). A vítima estava no banco do passageiro.

Além disso, de acordo com a Polícia Militar, um homem sofreu traumatismo craniano e foi levado para o Hospital Municipal de Contagem. Não se sabe se ele era marido da vítima. Outras duas pessoas tiveram diversas escoriações e também foram levadas ao centro médico.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu na LMG-808, próximo à entrada do bairro Icaivera, na mesma cidade. Segundo os militares, um Ford Fiesta prateado bateu no poste, deixando uma pessoa presa às ferragens.

Devido ao risco de eletrocussão no local, em razão da fiação rompida do poste de luz, os militares precisaram proceder com muito cuidado. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito.