Um passageiro morreu e outro está em estado grave após um ônibus tombar, na madrugada deste domingo (10), na BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

O veículo transportava 45 pessoas, entre elas seis crianças, quando fazia o sentido Belo Horizonte-Rio de Janeiro. Segundo relatos de populares, ele teria atingido a canaleta da rodovia, com o condutor perdendo a direção.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima em óbito é do sexo feminino, de 59 anos. Ela ficou presa pelo tórax debaixo de uma coluna da estrutura do ônibus.

Em estado grave está um homem, de 47, que ficou preso pelo pescoço, debaixo de outra coluna estrutural. Com o uso do desencarcerador e escoramento de segurança, os militares realizaram o corte da coluna e a liberação do passageiro, que foi conduzido para o HPS de Juiz de Fora.

As demais vítimas foram levadas para o Hospital de Santos Dumont pelas unidades de resgate e ambulâncias da Via 040, que administra a rodovia.

Leia Mais:

Idoso de 70 anos morre ao bater carro na MG-050; duas mulheres e uma criança ficaram feridos

Mulher morre e três ficam feridos em acidente na avenida Cristiano Machado, em BH

Fiscalização nas estradas federais durante feriadão será reforçada com 800 policiais rodoviários