A partir desta quarta-feira (12), os passageiros que utilizam o transporte público em Belo Horizonte podem ter benefícios ao pagar as tarifas dos ônibus com o Cartão BHBus. Um programa de fidelização criado pela Transfácil e a empresa Ecobonuz disponibilizará prêmios para os usuários que não manusearem dinheiro nos coletivos.

A cada vez que o cartão BHBus for passado na catraca, o passageiro irá acumular pontos em uma conta digital. Depois, ele poderá trocar a pontuação por vale-presente em lojas parceiras, fazer recargas de celular e até pagar contas de água e luz.

Com a novidade, a Transfácil pretende incentivar o uso do cartão para diminuir o contato entre os usuários e os motoristas e, assim,reduzir o risco de transmissão da Covid-19. Além disso, o consórcio que administra as linhas em BH espera reduzir o tempo das viagens e aglomerações na entrada dos ônibus.

Benefícios

Para acumular os pontos e ter acesso aos prêmios, os passageiros devem fazer um cadastro neste site ou baixar o aplicativo Ecobonuz - que está disponível, gratuitamente, para plataformas Android e iOS.

De acordo com a Transfácil, além da utilização do cartão, os usuários também vão poder acumular pontos cumprindo desafios que serão lançados pela empresa. Indicar amigos para utilizar o Ecobonuz para fazer compras online também renderá pontos extras.

Presidente do Transfácil, Ralison Guimarães destaca que as empresas de ônibus têm se esforçado para garantir a segurança dos passageiros durante da pandemia do novo coronavírus.

“Nesse momento de enfrentamento da Covid-19, queremos incentivar o uso do cartão BHBUS como forma de prevenção da disseminação, e agregar um novo valor ao serviço, que vai além da simples distribuição de benefícios", declarou.

Recentemente, a Transfácil instalou máquinas de autoatendimento nas estações para que os passageiros comprem sozinhos os créditos para o Cartão BHBus. Nos totens, por enquanto, os usuários podem pagar com cartões de crédito e débito.

Leia mais:

Estações de ônibus em BH ganham máquinas de autoatendimento para compra e recarga de passagens

Estações do Move Metropolitano são desativadas na MG-10; queda de usuários motivou ação, diz Estado