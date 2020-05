Ônibus sem lotação, mas também sem álcool em gel e adesivos no interior para indicar a distância segura entre os passageiros. Assim foi o primeiro dia no transporte público de Belo Horizonte após o início da flexibilização gradual do comércio. A partir desta segunda-feira (25), os coletivos já deveriam circular disponibilizando o produto e com as marcações no teto.

No entanto, falhas foram denunciadas por passageiros ouvidos pela equipe de reportagem do Hoje em Dia. Procurado, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de BH (SetraBH) informou que, como o decreto é do último sábado, as empresas precisam de um tempo para cumprir as normas. As concessionárias solicitaram um prazo de dez dias. A BHTrans ainda não se pronunciou.

Solange Aparecida saiu cedo de casa para ir ao médico; ela utilizou mais de um ônibus no deslocamento

Usuários

Quem estava no hipercentro da capital e precisou utilizar o serviço falou sobre a situação. Caso da atendente Luciana Castilho, de 27 anos, que lamentou a falta do álcool em gel nos coletivos. “Esperava encontrar o item hoje para todos os passageiros, mas o importante é cada um fazer a sua parte e carregar na bolsa”, lembrou.

Apesar da retomada parcial do comércio e maior presença de moradores nas ruas, os ônibus não estavam cheios nesta segunda-feira. A dona de casa Solange Aparecida, de 54 anos, saiu cedo de casa, no bairro Nova Cintra, e seguiu até o Padre Eustáquio, onde teve uma consulta médica.

No percurso, pegou ônibus vazios. Na volta, a situação também foi a mesma. “Acho que as pessoas estão respeitando as regras e saindo só quando necessário. Tomara que continue assim para que os casos do novo coronavírus não aumentem na cidade”, disse.

Limite

Conforme o decreto da PBH, o número de usuários nos deslocamentos deve ser reduzido. “Serão permitidas viagens com passageiros em pé, mas com um limite máximo de 20 para o ônibus articulado, 10 para o convencional e 5 para o micro-ônibus”. Além disso, os veículos deverão ser sinalizados com os locais de posicionamento dos passageiros em pé.

Durante o período de flexibilização, o transporte coletivo irá operar entre 4h e 24h nos dias úteis e sábados, e entre 5h e 24h aos domingos e feriados.