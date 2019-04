O motorista de um carro de aplicativo foi rendido com uma faca e teve seu veículo roubado na madrugada desta segunda-feira (22) no bairro Betânia, na região Oeste de Belo Horizonte. Um dos suspeitos foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, o profissional recebeu uma solicitação de corrida feita por uma mulher. Ao chegar ao ponto de partida, encontrou três homens que afirmaram querer ir à Praça da Amizade, na rua Mario José Francisco, no bairro Betânia.

A viagem foi iniciada e ao ser finalizada, já na praça citada, um dos homens que estava no banco traseiro anunciou o roubo, posicionando uma faca contra o pescoço do motorista. Nesse momento, o passageiro do banco da frente segurou as pernas da vítima, enquanto o terceiro envolvido saiu do carro e retirou o trabalhador do automóvel.

Os suspeitos fugiram. A informação do roubo foi repassada aos militares do Tático Móvel do 5º BPM, que após cerco conseguiram prender um dos criminosos, que confirmou sua participação no ato. Dentro do veículo foi localizada uma faca, provavelmente utilizada durante o roubo.

Os outros dois homens não foram localizados pela polícia. A ocorrência foi encerrada no Detran da Polícia Civil.