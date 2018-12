Após dois anos desde o último aumento, a passagem de ônibus em Belo Horizonte passa a custar R$ 4,50 a partir do próximo domingo (30). O aumento de 45 centavos (11%) foi anunciado na manhã desta quarta-feira (26) após reunião entre o presidente da BHTrans Célio Bouzada, o secretário municipal de obras, Josué Valadão, e integrantes do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH).

No encontro ficou acertado, também, que as empresas terão de adquirir 300 novos ônibus com ar-condicionado e suspensão a ar, além de contratar 500 novos cobradores. Em contrapartida, o Setra pediu à PBH a ampliação das pistas exclusivas na cidade e uma presença mais intensa da Guarda Municipal nos coletivos de BH, para coibir casos de violência.

“Durante esse mês de janeiro as empresas têm que contratar os novos cobradores, e no primeiro quadrimestre do ano, adquirir novos veículos”, informou Célio Bouzada.Com o aumento, as passagens de linhas que atendem vilas e favelas passam de R$ 0,90 para R$ 1,00.

As linhas alimentadoras e circulares, que antes custavam R$ 2,85, terão valor fixado em R$ 3,15. A tarifa do táxi-lotação também muda o valor, saindo de R$ 4,45, para R$ 5,00. De acordo com o presidente da BHTrans, o aumento na tarifa está abaixo do índice de inflação do setor.

O gestor afirmou ainda que a prefeitura ficou satisfeita com o acordo, mas, apesar da recomendação de contratação de novos cobradores, não garantiu a presença dos agentes de bordo nos coletivos. “A gente espera ter cobrador onde for necessário. Após primeiro de fevereiro, se não cumprirem com o combinado, serão multados”, contou. A expansão dos bilhetes eletrônicos por meio do cartão BHBus também está em pauta.

“Nós conversamos e ficou decidido um estudo para ampliar essa oferta à população com venda pela internet e aplicativos”, acrescentou. Para discutir e definir em quais áreas serão implantados os novos corredores exclusivos para ônibus, a prefeitura vai criar um grupo técnico de estudos que contará com a participação do Setra. Atualmente, a metrópole conta com 50 km de áreas de circulação restrita para ônibus;

Em janeiro, a BHTrans deverá publicar um edital de licitação para contratar os projetos das pistas exclusivas. Já sobre a presença de guardas municipais, o efetivo deve ser ampliado nos períodos da noite e madrugada. O presidente do Setra, Joel Jorge Paschoalin, diz que as empresas estudam melhorias ao transporte público com o uso da tecnologia. Dentro do pacote de medidas, está a fusão de linhas entre bairros próximos.

Paschoalin garantiu que o aumento não resolve o problema financeiro das empresas. “A gente deu um voto de confiança para a prefeitura e BHTrans, no sentido de construir uma solução. Não ter nenhum aumento agora iria trazer prejuízos às empresas e, consequentemente, à população”, explicou.

Leia também:

PBH propõe que passagens de ônibus subam para R$ 4,50; empresas não aceitam e vão recorrer

Impasse sobre tarifa de ônibus pode parar na Justiça; empresas pedem valor maior

Passagem dos coletivos em BH deveria custar R$ 6,35, diz auditoria

Estudantes devem renovar meio passe estudantil até esta quarta-feira