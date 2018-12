Após dois anos desde o último aumento, a passagem de ônibus em Belo Horizonte passa a custar R$ 4,50 a partir do próximo domingo (30). A decisão veio após resultado de auditoria da "caixa-preta da BHTrans", promessa de campanha do prefeito Alexandre Kalil. Segundo o estudo, a passagem deveria passar de R$ 4,05, valor atual, para R4 6,35. O chefe do Executivo, no entanto, considerou "impraticável".