A partir do dia 1º de janeiro, os moradores de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vão pagar mais caro pela passagem de ônibus. De acordo com a prefeitura, os valores cobrados serão de R$ 4,35 para usuários do Betimcard e R$ 4,50 para pagamento em dinheiro. Atualmente, o passageiro paga R$ 4,05 pela viagem.

A prefeitura informou que o aumento acontece após três anos de congelamento do valor da passagem por causa da elevação no valor do diesel e dos serviços de manutenção dos ônibus. A administração prometeu uma renovação de 15% da frota do sistema convencional e implantação de um aplicativo para que os usuários possam ter informações sobre as linhas e trajetos.