No próximo domingo (8) começa a valer o terceiro aumento da passagem do metrô de Belo Horizonte neste ano, que irá passar dos atuais R$ 2,90, para R$ 3,40. A mudança na tarifa faz parte de uma série de reajustes propostos pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). Ao todo, foram seis aumentos programados que irão acontecer até março do ano que vem, quando a tarifa vai alcançar os R$ 4,25. Após isso, a CBTU estaria autorizada a realizar novos reajustes.

Até maio deste ano, a passagem do metrô custava R$ 1,80 na capital. O escalonamento do reajuste fará com que a tarifa aumente 136% em menos de um ano.

O esquema de aumento da passagem "em parcelas" foi definido após uma audiência de conciliação que aconteceu em abril na 15ª Vara de Justiça Federal de Minas Gerais. A justificativa da Companhia para o aumento é que "há cerca de 13 anos não há alteração nas tarifas em Belo Horizonte, 15 anos em Natal, Maceió e João Pessoa e 7 anos em Recife, atingindo avançada defasagem ante ao custo de manutenção do sistema". Em Natal, Maceió, João Pessoa e Recife também é aplicado o reajuste escalonado nas mesmas datas anunciadas para Belo Horizonte.

Veja abaixo a escala de reajustes:

05/05/2019: R$ 2,40

07/07/2019: R$ 2,90

08/09/2019: R$ 3,40

03/11/2019: R$ 3,70

05/01/2020: R$ 4,00

07/03/2020: R$ 4,25

