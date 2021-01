O preço da passagem dos ônibus metropolitanos foi reajustado em 4,85% nesse domingo (17). A mudança foi autorizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra).

Como exemplo, a passagem da linha 4370 (Duquesa II / Terminal São Benedito), que liga Santa Luzia a BH, passou de R$ 5,60 para R$ 5,85.

De acordo com a pasta, o percentual de reajuste autorizado, de 4,85%, leva em consideração apenas a inflação para o período e o valor de reajuste do óleo diesel, de acordo com os índices da Agência Nacional do Petróleo.

Reajuste seria maior

Conforme Gabriel Fajardo, superintendente de Transporte da Seinfra, as empresas solicitaram um reajuste de 41% para conseguir equilibrar as contas e compensar os prejuízos registrados durante a pandemia.

"Só que esse valor de reequilíbrio, de 41%, é inviável. Por isso, o pedido das empresas passou para reajuste em 6,5%, o que foi negado", explicou Fajardo.

