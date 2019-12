As tarifas do Sistema de Transporte Metropolitano de Belo Horizonte, incluindo o Move Metropolitano vão ficar mais caras a partir deste domingo (29). Com o reajuste médio de 4,46%, o valor da tarifa preponderante passa de R$ 5,35 para R$ 5,60 em 232 linhas.

A menor tarifa foi de R$ 3,60 para R$ 3,80, para 35 linhas, e a maior tarifa, de R$ 49,05 para R$ 51,25, que é a linha Betim/Aeroporto de Confins, via Aeroporto da Pampulha.

Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra), as tarifas são reajustadas anualmente, em conformidade com o Artigo 5º dos contratos de concessão, assinados em 2008 e o aumento leva em conta os custos com combustível, lubrificantes, peças e acessórios, entre outros, representaram 41,49%, enquanto os custos fixos.

Para quem adquirir cartão Ótimo até as 23h59 deste sábado (28), eles são deduzidos com o valor das passagens em vigor na data da recarga e têm validade de 30 dias a contar da data do reajuste tarifário.

O Sistema de Transporte Metropolitano por ônibus tem 671 linhas em operação e uma frota de 2.637 veículos, que transporta uma média mensal de 20 milhões de passageiros. Mais de 85% dos usuários fazem uso da bilhetagem eletrônica – Cartão Ótimo.