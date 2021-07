Foi inaugurada na manhã desta quarta-feira (7), em Belo Horizonte, uma passarela na BR-040, altura do bairro Califórnia, região Noroeste da capital mineira. Conforme informou a Via 040, empresa que administra o trecho, a localização da travessia beneficia moradores e torcedores da futura Arena MRV.

Com a travessia liberada, a obra segue para a fase final, com instalação da iluminação, adequação de pontos de ônibus para melhoria e segurança no embarque e desembarque de passageiros, sinalização com placas e faixas, drenagem e proteção vegetal no entorno da passarela.

Desde às 6h, a concessionária realiza ações em campanha de segurança no trânsito chamada de “Equilíbrio e Respeito”. Também são oferecidos kit-lanches no evento “Café na passarela”, que tem por objetivo estimular a travessia segura, principalmente em áreas urbanas. Também serão instaladas faixas educativas para conscientizar a população.

“A mobilidade urbana é um desafio para as cidades e para nós é motivo de satisfação entregar esse equipamento tão importante para a travessia segura de pedestres nessa região. Isso também contribui para a melhor trafegabilidade dos usuários. Investimos cerca de R$ 5,4 milhões nesse dispositivo em um outro que está em estágio avançado, em Ribeirão das Neves”, disse Luciano Moreira, diretor-superintendente da Via 040.

A passarela concluída conta com rampas de acesso com dispositivo "trava-motos", bloqueio de segurança capaz de inibir o uso da passarela por motociclistas sem impedir a acessibilidade de cadeirantes. Além disso, foram instaladas telas antiofuscantes, recurso que minimiza o incômodo gerado pelo reflexo dos faróis de veículos em sentidos opostos e ao mesmo tempo impedem a travessia irregular de pedestres.

Para aqueles que precisam passar pelo local diariamente, a passarela foi vista como uma conquista. No caso da vigilante Heloísa Helena Passos, a travessia também ajudará na segurança e economia de tempo. "É uma conquista enorme. Estou aqui há 21 anos e venho solicitando e pedindo ajuda para essa passarela aqui para nós. Nem estou acreditando, estou olhando sem acreditar. A passarela foi feita para quem gosta de não corres risco. E aqui era um risco. Vivia morrendo gente. Antes eu dava a volta por baixo do viaduto porque tenho medo e não consigo atravessar no meio dos carros. Gastava quase 1 hora por dia”, contou.

A construção de uma outra passarela, no km 509, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, está em estágio avançado, com previsão de entrega em agosto. As estruturas irão beneficiar moradores dos bairros Veneza, Florença e Condomínio Vale do Ouro.

