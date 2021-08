O pastor Drummond Lacerda, da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, morreu nesta terça-feira (31) em decorrência da Covid-19. A informação foi confirmada pelo templo evangélico. Lacerda foi internado no último dia 14, com 50% do pulmão comprometido, mas não resistiu às complicações da doença.

O líder religioso ficou intubado em um hospital na região Nordeste da capital mineira. Como o tratamento não estava fazendo efeito, os médicos sugeriram o pulmão artificial. Uma "vaquinha" foi promovida e R$ 275 mil necessários para o aluguel do equipamento, durante sete dias, foram arrecadados em apenas cinco horas.

Nesta segunda-feira (30), a família foi informada de que Lacerda precisaria de mais tempo no aparelho, e uma nova campanha para coletar R$ 280 mil foi iniciada. No entanto, nesta terça, o pastor apresentou embolia pulmonar e teve uma parada cardiorrespiratória.

De acordo com a igreja, Drummond Lacerda era formado em Jornalismo e bacharel em Teologia. Além disso, ele atuava como conferencista do Ministério Vento no Fogo e era professor no Seminário Teológico Carisma, da própria congregação. Lacerda também era apresentador de um programa de TV e escritor.

Entre os livros produzidos por ele, estão "De dentro para fora", "Quando o natural se rende ao sobrenatural", "Saia do Raso", e "Sem medo de Deus". Drummond deixa a esposa Raquel e a filha Laís,d e apenas 11 meses. A igreja lamentou a perda.

"A Lagoinha Global tem muita gratidão pela vida do Drummond e pela dedicação dele em servir e honrar a Deus. Nossa oração é para que Deus conforte a família e os amigos do nosso mestre Drummond. Nossos sinceros agradecimentos e sentimentos a toda a família do nosso amado Drummond", declarou.

Nota de pesar da Igreja Batista da Lagoinha

É com muito pesar que comunicamos o falecimento do pastor Drummond Lacerda nesta terça-feira, 31/08/21.

Internado desde o dia 14 de agosto, Drummond faleceu em decorrência da Covid-19.

Drummond Lacerda, de 38 anos, era um dos pastores da Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte/MG. Formado em Jornalismo, bacharel em Teologia ele tinha como formação ministerial: a Escola Bíblica de Formação de Líderes, Escola do Clamor e o Seminário Teológico Carisma.

Drummond atuava como pastor, escritor, conferencista do Ministério Vento no Fogo e professor no Seminário Teológico Carisma, da Igreja Batista da Lagoinha, e em outros seminários. Também era um dos apresentadores do programa Lagoinha Global Responde.

Drummond possui vários livros publicados como: De dentro para fora, Quando o natural se rende ao sobrenatural, Saia do Raso, Sem medo de Deus, Fora do alcance das crianças, Revolucionando Relacionamentos, entre outros.

Drummond deixa a esposa Raquel, a filha Laís e também um legado de fé, serviço e comprometimento com as Escrituras.

A Lagoinha Global tem muita gratidão pela vida do Drummond e pela dedicação dele em servir e honrar a Deus. Nossa oração é para que Deus conforte a família e os amigos do nosso mestre Drummond.

Nossos sinceros agradecimentos e sentimentos a toda a família do nosso amado Drummond.

