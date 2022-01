Nesta quinta-feira (6), são celebrados os Reis Magos e, em Minas, a Folia de Reis, que, há cinco anos, virou Patrimônio Cultural do Estado em votação unânime no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG).

Segundo o Iepha, existem mais de 1.600 grupos de Folia de Reis cadastrados em mais de 400 municípios mineiros, com destaque para Uberaba, com 133 grupos; João Pinheiro, com 34; Uberlândia, com 32; Presidente Olegário, com 30; e Sete Lagoas, com 29.

Como uma das práticas culturais mais antigas e difundidas em Minas, as folias também são conhecida como ternos, companhias e caravanas e reconhecidas pela sonoridade diferenciada, pela devoção, denominação e formas.

O Iepha-MG lembra que as folias fazem parte do diversificado e complexo universo de celebrações de Minas, sendo uma das principais referências culturais do povo mineiro. Isso fez com que o instituto criasse, em janeiro de 2016, uma plataforma em seu site para que grupos de folias pudessem se cadastrar.

Assista ao documentário do Iepha-MG sobre Folia de Reis:

(*) Com Agência Minas

