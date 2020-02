"A gente vai sair no Carnaval sim!”. Esse foi o grito de guerra do bloco Garotas Solteiras, que faz o cortejo no bairro Funcionários, na tarde desta segunda-feira (24).

Bloco Garotas Solteiras faz seu cortejo no bairro Funcionários

Com a proibição do uso de trios elétricos adaptados, o desfile do bloco dedicado à diversidade sexual chegou a estar ameaçado.