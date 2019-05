O grupo tático rodoviário da Polícia Militar será ampliado e reforçará a segurança em cidades da fronteira de Minas com outros estados. O anúncio foi feito pelo Comandante Geral da PM, Coronel Giovane Silva, durante cerimônia de entrega de novas viaturas na Cidade Administrativa, na tarde desta segunda-feira (27).

Segundo o militar, com os novos veículos, equipes do policiamento rodoviário deixarão de atuar apenas nas rodovias e passarão a adentrar os municípios principalmente durante a madrugada.

"São viaturas com três policiais e com armamento mais pesado, para apoiar as guarnições desses municípios e coibir, dentre outros crimes, as explosões de caixas eletrônicos", explicou o coronel.

A corporação não deu detalhes sobre quantos homens serão empenhados na nova fase nem sobre as cidades que exigem maior atenção, mas todos os 30 veículos Jeep Renegade entregues devem ser direcionados para o patrulhamento.

Áreas rurais

A Polícia de Meio Ambiente também terá a atuação ampliada. "As viaturas também farão blitz e não ficaram restritas às missões relacionadas ao meio ambiente", garantiu o militar.

Outros 40 veículos modelo Hilux e Renegade serão colocados a disposição da corporação em 37 cidades do Estado, segundo o governo.

Bombeiros

O Corpo de Bombeiros do Estado também recebeu novos veículos. Seis caminhões Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS), um micro-ônibus e duas vans foram entregues à corporação na mesma solenidade.

Todos os recursos para a compra de veículos - mais de R$ 15 milhões - foram viabilizados via emendas parlamentares e convênios com a Fundação Renova, como compensação por danos causados ao meio ambiente.

"São as primeiras viaturas automáticas, o que vai trazer mais segurança para os militares", afirmou o Coronel Estevo, porta-voz dos Bombeiros.