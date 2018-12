Um fazendeiro do interior de São Paulo foi sequestrado na noite dessa sexta-feira (22) após vir a Ribeirão das Neves, na Grande BH, para comprar bezerros que foram negociados com criminosos de uma quadrilha da cidade mineira pela internet.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o fazendeiro de 62 anos, veio a Minas Gerais com um funcionário, de 55, para finalizar a compra de bezerros que custariam até R$ 150 mil reais.

O local de encontro marcado com os supostos vendedores foi na avenida A, no bairro Porto Seguro em Ribeirão das Neves. Ao chegarem no endereço, em uma caminhonete Hilux preta, os paulistas foram surpreendidos com quatro homens armados, que renderam a dupla e roubaram o carro.

Durante o período em que foi mantido sob cárcere, o fazendeiro foi ameaçado de morte e obrigado a transferir R$ 80 mil à conta de um homem que, segundo a PM, mantinha ligações com o grupo e é o possível chefe da organização criminosa.

Depois que a transferência foi realizada, os bandidos amarraram os paulistas em uma árvore de uma área verde às margens da LMG-806, também em Neves, e fugiram com o carro. Contudo, a PM recebeu uma denúncia informando sobre o sequestro com as características do carro e acabou localizando a Hilux na estrada.

Foi iniciada perseguição e os indivíduos chegaram a bater com a caminhonete antes de serem detidos no Centro de Ribeirão das Neves. Dentro da Hilux estavam um homem de 21 anos e um adolescente de 17. A dupla disse aos militares onde estavam as vítimas e, ao chegar no local indicado, a PM foi recebida com tiros por outros dois integrantes da quadrilha que conseguiram fugir.

Dentro da caminhonete foi encontrada uma submetralhadora com 14 munições intactas. O homem apontado como líder do grupo, que recebeu os depósitos da vítima, não foi localizado. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de plantão da Polícia Civil de Ribeirão das Neves, que dará início às investigações.