A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) abriu seu Banco de Estágios 2020 para preencher vagas na administração municipal ao longo deste ano. A carga horária de trabalho vai de 4 a 6 horas por dia e a bolsa-estágio chega a R$ 1.000, além de benefícios como recesso de 30 dias e auxílio-transporte.

Para participar, é necessário ser moradoras de BH, ter no mínimo 16 anos e estar cursando os anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou níveis Médio, Técnico ou Superior de qualquer área ou período.

As inscrições devem ser feitas pela internet por meio do portal da PBH (clique aqui para acessar), em "Oportunidade de Trabalho", Estágio" e, em seguida, "Administração Direta".

O programa de estágio tem validade de dois anos e a oferta de vagas dependerá da necessidade da administração municipal ao longo do ano. Os candidatos serão encaminhados para processos seletivos conforme ordem de inscrição e perfil da demanda. Só neste mês, serão oferecidas 250 vagas, sendo 182 vagas de nível médio e 68 de nível superior.

Estudantes inscritos em algum programa social têm prioridade no recrutamento. Para aqueles com algum tipo de deficiência comprovada e que forem contratados, é assegurada a participação no estágio até a conclusão do curso. Além disso, são destinados 10% do total de vagas atualmente disponíveis para esse público.

A bolsa para nível médio é R$ 420 e para nível superior é R$ 614 para 4 horas; R$ 833,35 para 5 horas; e R$ 1 mil para 6 horas. Os principais cursos demandados são administração, direito, engenharias, serviço social, psicologia, arquitetura, biblioteconomia, arquivologia e comunicação social.

Em 2019, foram admitidos 1.094 estagiários, sendo 355 de nível médio e 739 de nível superior. Estudantes que fizeram o cadastro no ano passado e desejam participar do Banco de Estágios 2020 devem se inscrever novamente.

