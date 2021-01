Com o intuito de reforçar as equipes de saúde durante a Campanha de Vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) abriu cadastro on-line para contratação imediata de 468 profissionais de Enfermagem.

De acordo com a PBH, eles deverão atuar com os servidores responsáveis pela imunização no município, integrando as equipes das salas de vacinação dos 152 centros de Saúde, além de ajudar na imunização dos acamados e moradores de asilos da cidade.

A remuneração varia de R$ 3.974,98 a R$ 4.384,70, dependendo da unidade de lotação, para 40 horas semanais. O contrato tem duração de 8 meses. Os interessados devem cadastrar as informações no Banco de Currículos. A validade do currículo é de 12 meses.

Ainda conforme a prefeitura, a chegada da vacina é aguardada para que a Secretaria Municipal de Saúde dê início ao Plano Nacional do Ministério da Saúde.

"Mesmo com a vacinação, próxima de ser iniciada, é imprescindível a colaboração da população no sentido de evitar aglomerações, uso das máscaras e higienização das mãos", afirmou o subsecretário de Promoção e Vigilância à Saúde, Fabiano Pimenta.

