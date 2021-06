Obras de melhorias em trecho da ciclovia da orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, poderão ser sugeridas em uma consulta pública eletrônica (participe aqui) aberta pela prefeitura até 15 de julho. O projeto foi licitado ao custo de R$ 5 milhões. As obras já foram licitadas ao custo de R$ 5.099.199,74.

De acordo com a BHTrans, as alterações serão feitas no perímetro cicloviário entre a rua das Garoupas e o Clube Belo Horizonte (avenida Otacílio Negrão de Lima, 4288), o que corresponde a cerca de 7,1 km de extensão.

Entre as modificações, os espaços serão requalificados com elevação da ciclovia ao nível da calçada; adoção de uma largura padrão de 2,5 metros; separação física da pista de caminhada, e adequações geométricas.

"Serão executadas também travessias elevadas em todas as interseções e locais de atratividade para proporcionar conforto e segurança aos pedestres, sobretudo os com mobilidade reduzida, além de readequação da microdrenagem e novas sinalizações horizontal e vertical", informou, em nota.

Ainda conforme a empresa, os documentos do projeto estarão disponíveis aos participantes, para envio de contribuições e sugestões pelo prazo de 30 dias, por meio do fórum existente no portal.

As obras serão executadas pelo Consórcio Mobilidade Orla da Pampulha, que é composto pelas empresas Construtora Alvarenga Santos, Sigma Engenharia e JVF Empreendimentos.

Ciclovias

Belo Horizonte tem, atualmente, aproximadamente 108,32 km de ciclovias. Conforme a prefeitura, são mais de 70 km de projetos executivos concluídos de novas ciclovias em diversas regiões da cidade.

"A BHTrans está buscando viabilizar recursos para poder implantar esses projetos, lembrando que todos eles serão previamente discutidos e validados com a sociedade através de consulta pública e outros mecanismos de participação", informou.

Leia mais:

Transmissão de doenças respiratórias está elevada em quase todo o país

Ministro da Economia sugere redução no desperdício de alimentos para diminuir fome no Brasil

Cefet-MG abre vagas para curso de Instalações Elétricas Prediais na Grande BH; veja como participar