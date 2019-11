A partir desta segunda-feira (2), a Prefeitura de Belo Horizonte abre inscrições para estudantes que desejam concorrer a mais de 70 bolsas de estudo em escolas particulares da capital. As oportunidades são oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação e distribuídas por sorteio para estudantes já matriculados nas escolas participantes, ou aprovados em processos seletivos das instituições.

As inscrições devem ser feitas pelo portal da PBH até o dia 9 de dezembro. A divulgação da lista de candidatos com inscrições aceitas será no dia 11 de dezembro, e o sorteio acontecerá na Secretaria Municipal de Educação (rua Carangola, 288, Santo Antônio), no dia 16.

As bolsas variam de 25% a 100% e são distribuídas nas seguintes instituições de ensino: Colégio Logosófico, na Cidade Nova (5); Colégio Loyola, na Cidade Jardim (5); Colégio Santa Doroteia, Sion (4); Colégio Santa Maria, unidade Cidade Nova (4); Colégio Santa Rita de Cássia, no Barreiro (6); Colégio São Paulo, na Cidade Jardim (8); Colégio São Paulo da Cruz, no Barreiro (9); SESI (1º ano), na unidade São Paulo (36).

