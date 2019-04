A Prefeitura de Belo Horizonte abriu, nesta quarta-feira (24), pregão eletrônico para aquisição de bicicletas elétricas para uso da Guarda Municipal. As propostas serão iniciadas no próximo dia 10 de maio.

De acordo com a prefeitura, a licitação busca pelo menor preço que atenda aos requisitos abaixo, além de diversos outros, disponíveis no processo. Veja:

- bicicleta elétrica; quadro em alumínio com 17 polegadas; rodas com diâmetro entre 26 e 27,5 polegadas; potência mínima do motor: 350w; câmbio com, no mínimo, 7 velocidades; suspensão dianteira; autonomia aproximada de bateria 60/70 km/h; painel LCD com indicadores de velocidade e km percorridos; guidão curvado em alumínio; peso aproximado de 22kg (variação aceitável +/- 5%); sistema de pedal assistido; sensor de pedalada de alta precisão; bateria de lítio; tempo de recarga aproximado 2,5 a 7 horas; sistema de freios a disco dianteiro e traseiro; com personalização (marcas) da guarda.

Outras informações sobre o pregão podem ser consultadas pelos telefones (31) 3277-1400 ou (31) 3246-0151.