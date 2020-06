A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) abriu licitação para a execução de obras de recuperação do Córrego do Leitão, que passa sob a avenida Prudente de Moraes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte .

Segundo PBH, serão feito serviços de recuperação estrutural das paredes, das lajes de pisos e do teto da galeria, com valor orçado em aproximadamente R$ 13,9 milhões. O prazo de execução da obra é de 730 dias a partir da primeira ordem de serviço. As empresas interessadas devem apresentar as propostas até 7 de julho, conforme as especificações do edital. Todo o processo licitatório, assim como o edital, anexos e projetos estão disponíveis para consulta no portal da prefeitura.

Com aproximadamente 4.332 metros de extensão, a galeria do Córrego do Leitão está localizada no trecho a jusante da barragem Santa Lúcia, na rua João Junqueira, e entra na avenida Prudente de Morais até a avenida do Contorno. Segue pelas ruas Marília de Dirceu, Curitiba, Bárbara Heliodora até o cruzamento com a avenida Alvarenga Peixoto.

A galeria passa ainda pela rua São Paulo até o cruzamento com a avenida Augusto de Lima, seguindo pela rua Padre Belchior, avenida Amazonas, rua dos Tupis até a avenida Bias Fortes; rua Mato Grosso até o lançamento no Ribeirão Arrudas.