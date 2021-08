O avanço da vacinação contra a Covid-19 e os índices de monitoramento da pandemia favoráveis levaram a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) a ampliar o funcionamento do comércio na cidade. A partir deste sábado (21), lojas de rua e os shoppings não terão mais restrição de horário de funcionamento.

As medidas foram anunciadas nesta sexta-feira (20) pelo Executivo. O decreto com as liberações e as portarias regulamentando os protocolos sanitários a serem seguidos serão publicados no sábado no Diário Oficial do Município (DOM).

As academias também foram beneficiadas nesta nova flexibilização. Esses estabelecimentos estão autorizados a abrirem as portas aos domingos. Os programas de esportes ofertados pela prefeitura serão retomados.

Na área cultural, as salas de cinema poderão aumentar o público para até 60% da capacidade do espaço. Atualmente, o funcionamento é permitido com 50% do público.

Já bares e restaurantes estão autorizados a exibir jogos esportivos em televisores ou telões. Porém, são obrigados a respeitarem o horário de funcionamento previsto em decreto municipal.

Além disso, a distância entre as mesas deverá ser de 2 metros. Cada mesa poderá ter até seis ocupantes, que precisam manter 1 metro de distância entre eles. O consumo é permitido apenas para pessoas sentadas.

De acordo com a PBH, a ampliação da flexibilização está sendo possível porque a campanha de vacinação contra o novo coronavírus está adiantada e os indicadores estão favoráveis, principalmente no que diz respeito à ocupação de leitos nos hospitais da capital.

O último boletim epidemiológico, divulgado nessa quinta-feira (19), indica que 50,7% das vagas de UTIs e 38,9% das de enfermarias estão ocupadas com pacientes em tratamento contra a Covid-19.

Já o RT, índice que mede a taxa de transmissão da doença, chegou a 1,02 - o que significa que cada cem infectados estão contaminando outras 102 pessoas.

