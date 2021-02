A Prefeitura de Belo Horizonte informou, nesta quarta-feira (17), que aguarda novas remessas de vacina para dar início à imunização do oitavo grupo da campanha (veja lista abaixo), que é formado por trabalhadores da saúde de clínicas e consultórios médicos privados, ainda não contemplados nas primeiras fases.

Para serem vacinados, os profissionais precisam residir na capital e ter registro ativo no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). O CNES é gerenciado pelo Ministério da Saúde e reúne informações sobre as equipes, profissionais e unidades de saúde.

"É fundamental que novas remessas de vacinas continuem chegando a Belo Horizonte para que os públicos imunizados sejam ampliados cada vez mais. Com isso será possível melhorar a situação epidemiológica e a pressão na assistência no município. A Prefeitura aguarda informações sobre novas remessas de vacina que serão repassadas para o município por meio da Secretaria de Estado de Saúde e do Ministério da Saúde", informou, em nota.

Nesta quarta, o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), anunciou que o Estado deve receber, até abril, cerca de 10 milhões de doses das vacinas contra a Covid.

Vacinação de trabalhadores

Até o momento, conforme a Secretaria Municipal de Saúde, já foram vacinados com a primeira remessa de imunizantes os trabalhadores de 49 hospitais (públicos, privados e filantrópicos), além de agentes de serviços de urgência e emergência (UPA's e SAMU).

Além desses, também estão recebendo as vacinas, segundo o Executivo municipal, os trabalhadores dos 152 centros de saúde da PBH; dos 16 Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAM).

Fecham a lista os profissionais que atuam em laboratórios; em clínicas oncológicas e hematológicas; em serviços de hemodiálise; clínicas de imagem; serviços da atenção secundária; atenção domiciliar e de especialidades do SUS-BH, equipamentos da saúde mental e hospital dia.

A prefeitura informou ainda que segue o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde e que, dependendo do quantitativo de doses disponibilizadas à capital, pode ocorrer mudança da ordem dos grupos a serem vacinados, assim como alguma fragmentação dentro deles.

Até o momento, a sequência prevista de vacinação é a seguinte:

1 - Trabalhadores de Saúde de hospitais públicos e privados, UPA’s e SAMU (em andamento)

2 - Trabalhadores da Saúde (APS) e de Cersams (em andamento)

3 - Pessoas com 60 anos (ou mais) institucionalizadas (em andamento)

*residentes em instituições de caráter residencial, destinadas ao domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar e em condições de liberdade, dignidade e cidadania. Dado: ANVISA.

4 - Pessoas institucionalizadas, com deficiência (em andamento)

*indivíduos a partir de 18 anos, com sequelas que moram em instituições de caráter residencial.

5 - Idosos com 89 anos ou mais (em andamento).

6- trabalhadores que atuam em laboratórios, clínicas oncológicas e hematológicas, serviços de hemodiálise, clínicas de imagem, serviços da atenção secundária, atenção domiciliar e de especialidades do SUS-BH, equipamentos da saúde mental e hospital dia (em andamento)

7 - Idosos de 86 a 88 anos. (em andamento)

8- Demais trabalhadores da Saúde residentes em Belo Horizonte com registro ativo no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde)

9- Pessoas de 75 anos e mais; e acamados

9 - Pessoas de 60 e mais

10 - Pessoas com comorbidades

11 - Pessoas com deficiência permanente grave

12 - Pessoas em situação de rua

13 - Povos indígenas e quilombolas

14 - Forças de Segurança e Salvamento, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade

15 - Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros Urbano e de Longo Curso

16 - Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário

17 - Trabalhadores de Transporte Aéreo

18 - Trabalhadores da educação*

19 - Caminhoneiros

20 - Trabalhadores Industriais

* O grupo de trabalhadores da educação pode ser priorizado de acordo com a reabertura das escolas.

Mais informações sobre a vacinação podem ser vistas no portal da PBH.

