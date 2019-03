A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou, nesta quarta-feira (13), que fará concurso público com 500 vagas para Guarda Municipal. Conforme a administração municipal, as inscrições serão abertas no dia 15 de abril, no site da Fundação Guimarães Rosa, e ficarão disponíveis até o dia 14 de maio.

De acordo com o edital, que pode ser consultado neste link, o salário inicial do Guarda Municipal é de R$ 1.851,21. Ao valor será acrescido R$ 277,68 de Gratificação de Disponibilidade Integral e R$ 740,48 referente ao Adicional de Risco. Com isso, a remuneração fica em R$ 2.869,37.

Para participar do certame é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo e ser aprovado em exames físicos e mentais, além da prova de múltipla escolha. O candidato aprovado nas primeiras etapas também será submetido a exames toxicológico e médico e, depois, fará o Curso de Formação. Somente aqueles que tiveram rendimento superior a 60% serão aprovados e empossados.

Distribuição de vagas e prova

Do total de vagas, 320 serão destinadas para homens e 80 para mulheres. Haverá cotas para negros, sendo que 80 reservadas para candidatos do sexo masculino e 20 para o sexo feminino.

A carga horária do servidor efetivo é de 40 horas semanais, sendo que poderá ocorrer em turnos diurnos e noturnos, inclusive em finais de semana e feriados. A taxa de inscrição tem valor de R$ 92,50. A prova está prevista para ser aplicada no dia 23 de junho deste ano.

