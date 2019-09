O prefeito Alexandre Kalil (PSD) anunciou, na manhã desta quinta-feira (26), que irá atrás dos responsáveis por terem deixado faltar vacina em um centro de saúde no bairro Mantiqueira, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Ontem, nas redes sociais, o prefeito já havia comentado o assunto após se inteirar do problema em uma matéria publicada pela TV Record.



Nesta manhã, durante entrevista coletiva sobre ações voltadas ao período chuvoso, Kalil falou sobre o assunto e afirmou que a cidade conseguiu aprovar um pedido de empréstimo de R$ 580 milhões.



“A PBH não pode aceitar geladeira estragada em posto de saúde por mais de três meses. Não podemos aceitar definitivamente e vamos atrás de quem fez isso”, disse o líder do Executivo. Na matéria veiculada pela emissora, a ausência da dose de imunização teria sido causada por uma geladeira estragada na unidade.

Esta vergonha estará resolvida até amanhã. Desculpem por este descaso.https://t.co/1h6UXxzngB — Alexandre Kalil (@alexandrekalil) September 26, 2019



Empréstimo



Segundo o prefeito, a verba adquirida no empréstimo será fatiada para investimentos em várias áreas da capital. A operação financeira foi aprovada ontem no Senado Federal. “Nós conseguimos aprovar no Senado, com um trabalho muito longo, um projeto muito bem feito pela equipe da prefeitura, um total de U$ 138 milhões, equivalente a R$ 580 milhões”, comemorou.



Cerca de R$ 243 milhões serão destinados a investimentos em modernização e gestão na saúde, R$ 168 milhões serão usados nas Unidades de Pronto-Atendimento Pampulha, Norte e Nordeste, além da maternidade do Hospital Odilon Behrens.



Ainda conforme o prefeito, R$168 milhões serão utilizados para obras de mobilidade na avenida Cristiano Machado e em outras nas regiões Norte e Nordeste da capital. No pacote de intervenções, que serão feitas com a mesma verba, está uma trincheira nas imediações da Catedral Cristo Rei.



Leia também:

Prefeitura de BH é obrigada a descartar quase mil vacinas após criminoso furtar fiação elétrica

Polícia deflagra operação contra furto de fios de cobre em BH