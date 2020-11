Os servidores de Belo Horizonte irão receber o 13º salário integralmente no dia 10 de dezembro, informou a prefeitura nesta segunda-feira (23). Para os contratados via CLT, a primeira parcela será paga no dia 30 de novembro e a segunda no dia 10 de dezembro.

A PBH anunciou ainda que o pagamento dos servidores, aposentados e pensionistas (celetistas e estatutários), referente à folha de novembro, será creditado em 1º de dezembro. Essa antecipação, já que o pagamento é feito tradicionalmente no quinto dia útil, visa beneficiar o comércio da cidade, de acordo com a administração municipal.

Entre ativos, aposentados e pensionistas, a Prefeitura de Belo Horizonte conta com 67,3 mil servidores.

Já o governo de Minas promete informar o pagamento do 13º salário assim que possível, conforme o fluxo de caixa. “As escalas de pagamento dos salários do funcionalismo têm sido anunciadas pelo Poder Executivo respeitando o fluxo de caixa do Estado”, afirmou por nota.